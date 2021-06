Gazzetta, Ribery vuole restare, accordo in 7 giorni o l’addio. Sondaggio dell’Inter per lui

Ribery si è incontrato con Gattuso. I due hanno parlato della Fiorentina del prossimo anno. Il fuoriclasse francese ha ribadito al nuovo allenatore della Fiorentina che il suo desiderio è rinnovare per un’altra stagione. Il problema non è l’ingaggio. FR7 è disposto ad accettare un netto taglio rispetto al vecchio accordo di 4 milioni netti. E’ ancora talmente convinto delle sue potenzialità che è pronto anche ad inserire una serie di bonus. Però ha bisogno di capire se la sua presenza è gradita. Se può far parte a pieno del nuovo progetto della Fiorentina. Non come figura simbolo ma da protagonista. In questo momento la sua spara non contempla un ruolo preciso per lui. E lo ha ribadito a Ribery. Il francese aspetterà la Fiorentina fino a metà della prossima settimana poi comincerà a valutare altre opzioni. Tra le società italiane si parla di un timido sondaggio da parte dell’Inter. Mentre la Lazio si è orientata su altri giocatori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

