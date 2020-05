Ribery subito. Kouame, semmai, dopo. Gli allenamenti non più solo individuali hanno consegnato qualche ulteriore certezza invista della possibile ripresa di metà giugno. La prima porta al francese. Sta bene, è motivato e svolge già il lavoro dei compagni. Non gioca una gara ufficiale da fine novembre, ma è pienamente recuperato dall’intervento alla caviglia. Se il campionato dovesse riprendere tra meno di un mese, Franck potrebbe giocare subito dall’inizio.

Discorso diverso per Kouame. L’attaccante si è fatto male prima di Ribery, ma il percorso dopo l’operazione al crociato non è ancora terminato. Ed anche lo stop causato dal Covid-19 ha rallentato il programma riabilitativo. La Fiorentina ha sempre pensato all’ex Genoa come «rinforzo» per la prossima stagione. Lo stop da pandemia ha aperto nuovi scenari e Kouame potrebbe iniziar a metter minuti nelle gambe un po’ prima, magari nella seconda settimana di luglio, per 4-5 partite. Altrimenti, si aspetterà la prossima stagione.

Gazzetta dello Sport