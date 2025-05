Gazzetta punge Firenze su Italiano: “Lo chiamavate talebano, a Bologna è solo quello che dà lezioni”

A Firenze presero a chiamarlo talebano per quella cocciutaggine nelle scelte. A Bologna invece l’Italiano è solo quello che dà lezioni. Per tutti è un derby, per Italiano è quasi un duello interiore. All’andata, al Dall’Ara, corse verso gli spogliatoi, tutt’altro che confuso, sicuramente felice. Aveva abbracciato un dirigente, buttato un cappellino in aria. Pradé non gliela passò: «Visto quello che è accaduto a Palladino (era in lutto ndr), l’esultanza di Italiano non mi è piaciuta. L’ho trovata una grandissima mancanza di rispetto. Ho capito tante cose dell’uomo questo pomeriggio. Non ho avuto modo di incontrarlo e nemmeno voglio incontrarlo».

Italiano replicò: «Il mio ex direttore esagera, esulto sempre così». L’elettricità si sente e tutti sono curiosi di vedere che accoglienza riceverà. Dopo la vittoria della Coppa Italia il tecnico è stato il primo a ricordarsi del suo passato viola, di gioie, ambizioni, delusioni: «Voglio fare una dedica speciale. Mi ha scritto il figlio di Joe Barone. Questa vittoria la dedico alla loro famiglia, perché anche con loro ci sono andato vicino». È la prova che il tempo lascia il segno, c’è poco da fare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.