Gazzetta, Pulgar del Bologna vuole cambiare squadra. Ieri Sabatini si trovava a Firenze

Secondo La Gazzetta dello Sport di questa mattina in edicola, Erick Pulgar il centrocampista cilendel Bologna ha detto in un'intervista di volere andare in un altro club per fare un salto di qualità....

Secondo La Gazzetta dello Sport di questa mattina in edicola, Erick Pulgar il centrocampista cilendel Bologna ha detto in un'intervista di volere andare in un altro club per fare un salto di qualità. Ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Ieri Sabatini era a Firenze forse per chiudere l'operazione con la Fiorentina.