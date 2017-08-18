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Gazzetta, problemi di pagamento del Milan per Kalinic? l'affare si può fare in prestito con obbligo di riscatto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe cambiare la formula del trasferimento per Kalinic al Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 09:32
Gazzetta, problemi di pagamento del Milan per Kalinic? l'affare si può fare in prestito con obbligo di riscatto - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic
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Potrebbe esserci una novità sulla formula del trasferimento di Nikola Kalinic al Milan: l’affare dovrebbe concretizzarsi con un prestito con riscatto obbligatorio («Siamo in fase avanzata», ha detto ieri Fassone dopo la partita). Il primo onere peserà sul Milan per quattro milioni, c’è poi una seconda rata da sei e il resto da liquidare al momento dell’acquisto definitivo. Sulla prima parte la Fiorentina avrebbe già ricevuto garanzie, sull’ultima dovrebbe necessariamente aspettare. Resta la parte di mezzo, quei sei milioni che per il club viola non sarebbero coperti. «Niente garanzie, niente Kalinic» è il motto della Fiorentina. Così come è evidente la conseguenza che fa filtrare la società: finché non avremo quello che chiediamo, Kalinic non si muoverà. Anche se nel frattempo a Firenze hanno riempito l’area con Simeone a cui è stata promessa la 9 ora sulle spalle di Nikola.
La Gazzetta dello Sport

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