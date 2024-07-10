Gazzetta, primi screzi di mercato tra Italiano e il Bologna: non è convinto da Holm, Miranda e Cambiaghi

Vincenzo Italiano ha lasciato Firenze per iniziare una nuova avventura a Bologna, sotto l'ala protettiva di Giovanni Sartori. Il direttore sportivo del club di Saputo stima da sempre l'ex Fiorentina....

Vincenzo Italiano ha lasciato Firenze per iniziare una nuova avventura a Bologna, sotto l'ala protettiva di Giovanni Sartori. Il direttore sportivo del club di Saputo stima da sempre l'ex Fiorentina. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero i primi screzi tra l'allenatore e la società proprio sul mercato. Il Bologna ha chiuso per Holm e Miranda, mentre a breve arriverà Cambiaghi dall'Empoli. Ma questi nomi non convincono Vincenzo Italiano che si aspetta dei nomi da Champions League, soprattutto dopo l'addio di Zirkzee e Calafiori. Il messaggio dell'ex Fiorentina è chiaro: serve di più.

DALL’INGHILTERRA RIVELANO: “LO UNITED HA AVVISATO AMRABAT CHE NON SARÀ RISCATTATO. TORNA ALLA FIORENTINA”

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