Gazzetta, Prandelli e il rinnovo con la Fiorentina: queste gare sono un momento chiave per il suo futuro

Inizia un mese verità per la Fiorentina. Cinque partite che potrebbero permettere alla squadra viola di uscire definitivamente dalla zona rischio. Il calendario propone le trasferte contro il Torino e l’Udinese e tre impegni casalinghi contro l’Inter, la Sampdoria e lo Spezia.

Inizia dunque un momento chiave anche per quanto riguarda la conferma o meno di Cesare Prandelli. Prandelli quando è subentrato a Iachini ha accettato un contratto per dieci mesi senza inserire clausole per la sua conferma. In questa prima fase del suo lavoro il tecnico ha valorizzato Vlahovic ha tenuto la squadra fuori dalla zona rischio ha trovato buon feeling con buona parte dei giocatori.

Per rendere più forte la candidatura ad un nuovo contratto, in questo caso pluriennale, Prandelli ha bisogno di alzare il livello dei risultati. Per il momento la sua media è addirittura inferiore a quella di Beppe Iachini, ecco perchè è importante questo ciclo di gare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

