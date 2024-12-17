Gazzetta: “Pradè-Italiano nessun passo indietro dopo il botta e risposta post partita”

I due club non interverranno, sono convinti che i due si chiariranno

Daniele Pradè e Vincenzo Italiano si erano lasciati in ottimi rapporti: "Ci lasciamo professionalmente ma non a livello umano" queste le parole del Direttore sportivo viola nel giorno dei saluti. Inoltre i due si erano scambiati anche qualche messaggio giorni prima, il tono era quello di due persone che hanno avuto un ottimo rapporto nei tre anni passati insieme.

Dopo Bologna-Fiorentina però, nessuno dei due si è mosso, ognuno è rimasto sulla sua posizione; l'ex tecnico viola dispiaciuto per le parole ricevute e convinto di non aver mancato di rispetto a nessuno, Pradè deluso per l'eccessiva esultanza di Italiano nel giorno in cui mister Palladino ha dovuto affrontare fortissimo lutto.

Pradè e Italiano, dopo il botta e risposta, non si sarebbero incrociati in quel del Dall'Ara e, i due club non interverranno e sono convinti che i due troveranno il modo di chiarirsi già prima della sfida di ritorno in programma a maggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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