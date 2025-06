Juventus? A partire dal casting per i nuovi dirigenti. Per il ruolo di dt si rafforza la candidatura di Goretti della Fiorentina, mentre Ghisolfi (ex Roma) s’aggiunge alla lista dei ds. Situazione Roma? Smentiti i contatti con Burdisso e Pradè così come le voci su Giuntoli. Di certo sarà una scelta “di campo”. L’era degli algoritmi, infatti, sta per terminare a Trigoria dopo i flop con Pinto e Ghisolfi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.