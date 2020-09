A Stefano Pioli piacciono Federico Chiesa e Nikola Milenkovic, entrambi in scadenza nel 2022. La Fiorentina però fa muro. Il Milan lavora sotto traccia per il difensore serbo, per lui si parla di circa 40 milioni. Uno come lui merita un super-prestito, nelle prossime settimane infatti bisognerà fare attenzione a questa pista che porta a Firenze, nonostante gli interessati siano piuttosto abbottonati. Lo scrivo La Gazzetta dello Sport.