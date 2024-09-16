Gazzetta: “Per la Fiorentina poteva finire molto peggio. C’è preoccupazione, il tempo stringe per Palladino”

Quarta vittoria su quattro per Gasperini su Palladino

Il maestro bacchetta l'allievo. Quarta vittoria su quattro per Gasperini su Palladino. Ed è proprio sull'allenatore della Fiorentina il focus. Sì, perché la Fiorentina scesa in campo a Bergamo ha mostrato qualcosa di diverso è vero, ma per troppo poco.

Kean trascina la Fiorentina da solo per tutto il primo tempo, con il palo che gli nega la gioia della doppietta. Insieme a Gosens è l'uomo più pericoloso dei viola, ma il feeling con l'ex Atalanta dura praticamente un'ora. L'Atalanta ha sofferto certi inserimenti del tedesco, ma con il passare dei minuti la qualità degli uomini di Gasperini ha preso il sopravvento.

E adesso? Palladino non vince nei 90' dal 13 marzo e visto le occasioni sprecate dalla Dea ieri, poteva finire molto peggio per l'ex Monza. La classifica viola, dopo la prima sconfitta stagionale, inizia a preoccupare e non poco. Il tempo stringe. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.