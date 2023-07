Fabiano Parisi, scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, firmerà un quinquennale con la Fiorentina. Il ragazzo è ancora in vacanza ma dovrebbe essere a Firenze già domani per le visite mediche o al massimo giovedì. Già un anno fa i viola tentarono l’assalto, salvo sbattere sulle richieste di Corsi.

