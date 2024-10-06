Gazzetta: “Palladino vuole la partita perfetta, si affida quindi a Gudmundsson e a Kean”

Gudmundsson e Kean hanno giocato insieme soltanto 160 minuti, ma l'intesa sembra già esserci

Palladino ha chiesto una partita perfetta e così è pronto ad affidare tutte le sue speranze ad Albert Gudmundsson e Moise Kean. Con loro la squadra viola proverà a fare del male alla difesa di Fonseca. Gudmundsson e Kean hanno giocato insieme soltanto 160 minuti, ma l'intesa sembra già esserci. Il primo ha già fatto male al Milan in passato e vuole tornare a essere decisivo come contro la Lazio. Lo stesso vale per Moise Kean che sta stupendo tutti per i suoi numeri e per come incide in questa Fiorentina. In gol in Conference, dove sfiora anche una doppietta, adesso cerca di ripetersi anche in campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-lancia-lallarme-la-posizione-di-palladino-non-e-solida-commisso-vuole-la-svolta/271121/