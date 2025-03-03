Gazzetta: “Palladino soddisfatto di Ndour. Può avere una nuova chance contro il Napoli”

Ndour non è nella lista europea per la Conference

Ndour, però, non potrà essere presente nel giovedì di coppa. Giovedì la Fiorentina giocherà l'andata degli ottavi di Conference League ad Atene contro il Panathinaikos, ma Cher non è stato inserito nella lista europea perché dei cinque calciatori arrivati nel mercato di riparazione soltanto tre potevano essere iscritti. E toccato a Fagioli, Folorunsho e Zaniolo. E così l'ex Psg e il difensore centrale Pablo Mari, pupillo di Palladino, promosso pure lui titolare contro il Lecce, sono rimasti fuori.

Ma la mezzala, che può fare pure il mediano o il trequartista, come ha sottolineato proprio l'allenatore di Mugnano, potrà avere una chance nella partitissima di Napoli di domenica prossima in cui la Fiorentina dovrà verificare le condizioni di Adli, ormai fuori da un mese, ma perderà sicuramente Mandragora e Zaniolo squalificati dopo i gialli presi venerdì. In meno di un mese Cher ha scalato già alcune posizioni e ora può riprendere la marcia verso il sogno azzurro che ha sempre dichiarato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.