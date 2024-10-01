Gazzetta: “Palladino, la Fiorentina rigetta il suo gioco. Viola da 5. Con il Milan la svolta?”

Gudmundsson è apparso inghiottito dalle difficoltà collettive

Nelle pagelle della settimana La Gazzetta dello Sport dà un 5 alla Fiorentina. Di questi tempi un pareggio a Empoli non è da buttare. La squadra di D'Aversa va forte e a casa propria ha fermato sullo 0-0 la Juve di Motta. Stavolta è toccato alla Fiorentina: stesso risultato, stessa incapacità di rendersi pericolosa. I meriti dell'Empoli sono evidenti, i limiti della Fiorentina idem. Neppure Gudmundsson, protagonista contro la Lazio con la doppietta su rigore, ha potuto qualcosa. Anzi, l'islandese è stato inghiottito dalle difficoltà collettive. La Fiorentina non ha ancora assorbito il calcio di Palladino, sembra quasi che lo rigetti. Domenica il Milan al Franchi: ci sarà la svolta?

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