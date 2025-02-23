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Gazzetta: “Palladino ha un dubbio, Fagioli fuori o centrocampo a tre?”

Il modulo della Fiorentina può variare

A cura di Lisa Grelloni
23 febbraio 2025 09:23
Gazzetta: “Palladino ha un dubbio, Fagioli fuori o centrocampo a tre?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Palladino (senza Adli, Gud, Colpani, e Gosens), che ripresenterà Pietro Comuzzo al centro della difesa, insieme al capitano Luca Ranieri, deve ancora decidere chi schierare a centrocampo dove Mandragora sembra avere qualche punto in più rispetto all'ultimo arrivato Fagioli e Cataldi che lottano per una maglia da titolare. Ma non è detto che non vengano schierati tutti e tre per dare più compattezza ed equilibrio in mezzo. Palladino in settimana ha provato più cose. Non è detto che sia il solito 4-2-3-1. Il modulo può variare: 4-4-2 o un 4-3-2-1, senza escludere nemmeno un ritorno alla difesa tre. Ma Zaniolo in campo andrà. Prima o dopo. Prima di Beltran o dopo Beltran o assieme all'argentino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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