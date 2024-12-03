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Gazzetta: "Palladino è stato accanto a Bove in ogni momento, oggi videochiamata con la squadra"

Nelle ultime ore, in ogni passo di vita riconquistata, Edo ha trovato accanto il suo allenatore. Oggi i due si rivedranno, dagli spogliatoi, con tutta la squadra. Il primo ad arrivare, sia domenica si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2024 11:48
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Nelle ultime ore, in ogni passo di vita riconquistata, Edo ha trovato accanto il suo allenatore. Oggi i due si rivedranno, dagli spogliatoi, con tutta la squadra. Il primo ad arrivare, sia domenica sia ieri. L’ultimo ad andare via, sia domenica che ieri. Raffaele Palladino ha dormito 4 ore e qualche spicciolo dopo la serata più difficile da quando frequenta il pallone: era lì mentre intubavano il suo ragazzo, un fratellino più che un giocatore, e lasciava l’ospedale Careggi alle 2 di notte, poi ieri mattina intorno alle 7 aspettava già davanti alla porta della stanza per vedere il risveglio di Edo.

Anche lui come tutti si è sciolto di emozione quando ha scoperto dei miglioramenti evidenti già durante la mattina e poi via via nel corso della giornata, fino alla sera con tanto di visione di Roma-Atalanta, un pezzo di normalità a cui il centrocampista viola teneva parecchio.

E nelle ultime ore, in ogni passo di vita riconquistata dopo quel maledetto Fiorentina-Inter, Bove ha trovato accanto proprio il suo allenatore. I due sono legatissimi: sono bastati pochi mesi perché trovassero una intesa anche oltre il campo, all’ex Roma serviva una figura così per sentirsi a casa dopo la delusione dell’addio ai giallorossi. Non a caso, capita spesso che Palladino usi proprio il suo talentino, un po’ mezzala e un po’ trequartista, per spiegare qualche esercitazione tattica in campo. Un assistente aggiunto, insomma: Edoardo ha la curiosità giusta e l’intelligenza calcistica che serve, al di là di quei 22 anni sulla carta di identità. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

RICOSTRUZIONE MALORE BOVE

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-bove-arresto-cardiaco-dovuto-a-una-torsione-di-punta-il-referto-con-cui-e-arrivato-in-ospedale/279123/

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