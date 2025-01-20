Gazzetta non ha dubbi: “Palladino sa di essere vicino al precipizio. La Lazio segnerà il suo destino”

Sin dalla ripresa si vede la voglia della Fiorentina di accontentarsi

Sin dalla ripresa si vede la voglia della Fiorentina di accontentarsi. Commette tanti errori, ma non si prende paura. Il terrore sin nota negli occhi dei giocatori quando Comuzzo e Adli regalano il gol del pareggio al Torino. Dopo l'errore però, non c'è reazione. I giocatore di Palladino sembrano sfiduciati, alla ricerca di un modo per arrivare dal portiere avversario. L'unica nota lieve è Folorusnho, capace di servire bene Kean e regalare qualche guizzo interessante a Gudmundsson.

Palladino, al di là della fiducia della società dopo la sconfitta di Monza, sa di essere vicino al precipizio e l'incrocio di domenica con la Lazio, l'avversario contro il quale la sua Fiorentina rinacque in settembre, potrebbe segnare il suo destino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-ha-rischiato-addirittura-di-perdere-i-giocatori-si-complicano-la-vita-da-soli/285483/