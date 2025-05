Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina chiederà uno sconto al Genoa per Gud. Ma ci sono altre offerte per lui”

«Vorrei rimanere a Firenze ma non dipende da me» ha detto il giocatore qualche giorno fa ed è proprio così. Sarà la Fiorentina infatti a decidere. Certo è che i tifosi del Genoa lo riaccoglierebbero a braccia aperte, ma se davvero tornasse alla base, la società rossoblù non potrebbe tenerlo perché quando era in Liguria percepiva 1 milione di euro l’anno e ora il suo ingaggio è a 2,2, una cifra impossibile da sostenere per il Genoa che quindi gli dovrebbe trovare un’altra destinazione. E non pare proprio una missione impossibile perché ci sono già dei club interessati e dalla Premier si erano già fatti sotto a gennaio. Uno scenario ad ora più che possibile è che la Fiorentina e il Genoa si rimettano al tavolo, con i viola pronti a chiedere uno sconto sul prezzo prefissato.

Una richiesta che il Genoa potrebbe accettare soltanto nel caso in cui non avesse nel frattempo offerte maggiori da parte di altri club. La deadline per il riscatto a 17 milioni è il 15 giugno, poi semmai si dovrà reintavolare la trattativa. Senza mai dimenticare che c’è pure un procedimento giudiziario aperto in Islanda e anche questo avrà un peso, sia per la sentenza che per le sue tempistiche. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.