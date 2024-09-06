Gazzetta non ha dubbi: “De Gea contro l’Atalanta esordirà in Serie Impossibile lasciarlo in panchina”

De Gea ha debuttato in Conference, pronto a farlo in A

Quando hai un campione come David De Gea in rosa, non puoi lasciarlo in panchina. Contro l'Atalanta arriverà il suo esordio in campionato. E non perché Terracciano non abbia dato garanzie, anzi. E' spesso il migliore in campo, ma perché De Gea ha dimostrato di essere la carta in più per la Fiorentina di Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tutto-fatto-per-il-rinnovo-di-kouame-ingaggio-ridotto-e-allungata-scadenza-lannuncio-nei-prossimi-giorni/267185/