Gazzetta: "Nico Gonzalez all'Atalanta? Un'impresa di mercato. Spunta la carta Musso"

L'idea di cambiare aria dopo tre anni stuzzica Nico

Un Everest da scalare, definisce la trattativa che l'Atalanta vuole imbastire con la Fiorentina per portare a Bergamo Nico Gonzalez. Tra le fila dei nerazzurri si respira pessimismo sulla fattibilità dell'operazione, visto l'importanza che il numero 10 della Fiorentina ha per la squadra allenata da Palladino. Ma, mai dire mai. La volontà del giocatore può essere una pedina da usare per convincere la società gigliata. Nico Gonzalez sta bene a Firenze, ma l'idea di cambiare aria dopo tre anni lo "stuzzica" in maniera importante. La Fiorentina però non scende dai 35 milioni per cedere il suo gioiello argentino. Anche perché Palladino ha in mente di far giocare il suo numero 10 insieme ad Andrea Colpani e il suo addio non sarebbe facile da sostituire.

Nell'intreccio di mercato potrebbe essere inserito anche Musso, giocatore che la Fiorentina segue per la propria porta. Sicuramente è un'idea, ma ancora non c'è nulla di davvero concreto. Per l'Atalanta si presenta una trattativa davvero complicata. Sullo sfondo, anche la Juventus si muove, con meno forza, per arrivare a Nico Gonzalez. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.