Gazzetta, Nico-Beltran-Kayode, la Fiorentina resisterà alle tentazioni di mercato o ci sarà una rivoluzione?

Il mercato non dorme mai e in casa Fiorentina si inizia a progettare e organizzare la prossima stagione. Al Viola Park sono previsti vari cambiamenti, tra scadenze e rinnovi. Ma attenzione alle offerte. La Fiorentina dovrà resistere alle tentazioni del mercato per i suoi pezzi pregiati: per Nico Gonzalez dalla Premier League, ma anche Lucas Beltran finito nel mirino dello Sporting Lisbona per il dopo Gyokeres e pure Kayode in ottica Inter. Vedremo se la dirigenza viola ergerà un muro contro le varie offerte che arriveranno o deciderà di cedere, in ottica di una rivoluzione totale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

