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Gazzetta, nei prossimi giorni incontro tra Pradè e Milenkovic. Il serbo vuole un aumento d'ingaggio

Secondo La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il ds viola Pradè incontrerà Nikola Milenkovic. Il difensore serbo vuole un aumento d'ingaggio e la Fiorentina sembra intenzionata a trovare un acc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 10:45
Gazzetta, nei prossimi giorni incontro tra Pradè e Milenkovic. Il serbo vuole un aumento d'ingaggio - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Secondo La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il ds viola Pradè incontrerà Nikola Milenkovic. Il difensore serbo vuole un aumento d'ingaggio e la Fiorentina sembra intenzionata a trovare un accordo.

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