Gazzetta, nei prossimi giorni incontro tra Pradè e Milenkovic. Il serbo vuole un aumento d'ingaggio
Secondo La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il ds viola Pradè incontrerà Nikola Milenkovic. Il difensore serbo vuole un aumento d'ingaggio e la Fiorentina sembra intenzionata a trovare un acc...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 10:45
Secondo La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni il ds viola Pradè incontrerà Nikola Milenkovic. Il difensore serbo vuole un aumento d'ingaggio e la Fiorentina sembra intenzionata a trovare un accordo.