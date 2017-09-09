Gazzetta: Nardella fa visita ai Della Valle. I temi caldi, dalla guida del club fino al nuovo stadio

I Della Valle sono vogliosi di proseguire il progetto viola. Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 si potrà costruire il nuovo stadio". Così il sindaco Nardella

Nella giornata di ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha fatto visita ai fratelli Della Valle, nel quartier generale Tod’s nelle Marche. Visita programmata e al contempo segreta quella dei vertici delle istituzioni cittadine.

Molti, infatti, erano gli argomenti caldi da affrontare, parlando direttamente con i proprietari del club viola. Oltre alla guida del club ("ho trovato i Della Valle in grande forma, presto li rivedremo a Firenze. "Sono vogliosi di proseguire il progetto viola", ha detto il sindaco.

L'altro grande macro-tema riguarda la costruzione del nuovo stadio: "Entro la fine dell'anno porterò in consiglio comunale l'adozione della variante al piano urbanistico di Castello che riduce i volumi a costruire e consentirà la costruzione del nuovo mercato generale e dunque la messa disposizione effettiva dell'area ex Mercafir per il nuovo stadio. I lavori per il nuovo mercato potranno iniziare entro la fine del 2018. Se Fiorentina presenterà il progetto definitivo nei tempi auspicati, entro la primavera 2019 potremo completare la procedura di evidenza pubblica per individuare eventuali concorrenti e firmare la convenzione. Così, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 si potrà costruire il nuovo stadio"

Fonte: La Gazzetta dello Sport