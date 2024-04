Gazzetta, Napoli in pressing per Quarta, Commisso può lasciarlo partire per meno di 10 milioni

Martinez Quarta, difensore centrale della Fiorentina, piace e non poco al Napoli di De Laurentiis che il prossimo anno potrebbe accogliere Vincenzo Italiano. La scadenza del contratto avvicina l’argentino all’addio e per questo motivo il Napoli starebbe pressando la dirigenza viola. Commisso potrebbe chiedere una cifra inferiore ai 10 milioni per farlo partire. Dal punto di vista economico, Martinez Quarta rientra alla perfezione nei parametri di De Laurentiis. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

