Nikola Milenkovic sembra essere nel mirino di Inter e Milan che stanno lavorando per rifare la propria difesa. Il difensore serbo vorrebbe giocare nelle Coppe Europee ma Commisso e Iachini fanno muro perchè vogliono tenerlo, lo considerano un calciatore chiave per la prossima stagione. L’accordo che Commisso ha in mente è come quello fatto un anno fa con Chiesa, resti ancora un anno poi se porti i soldi giusti, 45-50 milioni nel giugno 2021 sarai libero di andartene. Rocco non esclude di portare il calciatore in scadenza di contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

