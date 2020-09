Gazzetta, Milan su Milenkovic ma c’è distanza tra domanda ed offerta con la Fiorentina

Grazie ai soldi di Paquetà, infatti, il club rossonero potrebbe tentare l’affondo con Milenkovic con le spalle più solide. Un nuovo centrale difensivo di qualità in questo momento è la necessità numero uno a Milanello, come ha evidenziato con sufficiente chiarezza la trasferta di Dublino: certe amnesie difensive, in campionato e quando il livello in Europa si alzerà, potrebbero costare molto care. Poi, ovviamente, resta la forbice su quanto il Milan valuta Milenkovic e il prezzo fissato dalla Fiorentina. Una forbice non piccola: il Diavolo pensa a una ventina di milioni, la Viola viaggia decisamente sopra i trenta. Un dialogo che comunque potrebbe prendere direzioni ancora più sullo sfondo infatti resta sempre il nome di Chiesa, su cui non è stata imbastita una trattativa ma che resterà fra le opzioni rossonere sino a fine mercato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

COMMISSO: “I LAVORI DEL CENTRO SPORTIVO DI BAGNO A RIPOLI INIZIERANNO ENTRO IL 2 GENNAIO”