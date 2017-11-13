Gazzetta, l'Inter vuole offrire 50 milioni per Chiesa. Spalletti: "Federico è uno dei più forti in circolazione"

Federico Chiesa è uno dei giovani prospetti italiani più interessanti del momento. Il figlio d'arte sta incantando con la maglia della Fiorentina ed ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per...

Federico Chiesa è uno dei giovani prospetti italiani più interessanti del momento. Il figlio d'arte sta incantando con la maglia della Fiorentina ed ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare, in futuro, un salto di qualità in una squadra importante. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è il primo club ad essersi mosso in maniera concreta per il classe '97 ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe superato la concorrenza degli azzurri. Spalletti, tra l'altro, ha elogiato il giovane talento della Fiorentina: "Federico è fortissimo, uno dei giovani più forti in circolazione. In più di Chiesa mi piace il fatto che lui ha sempre la squadra negli occhi. Non scende in campo pensando solo alla sua prestazione".

Spalletti e soprattutto Suning hanno individuato in Chiesa jr il rinforzo giusto per il 2018, visto che a giugno cadranno i paletti del Fair play Finanziario. La Fiorentina valuta il suo giovane talento una cifra elevata: 50 milioni di euro, con l'Inter che poi garantirebbe 5 milioni di euro netti al giocatore. Al momento il club di Corso Vittorio Emanuele ha sorpassato il Napoli