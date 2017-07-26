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Gazzetta, l'Inter ha chiesto alla Fiorentina anche Nikola Kalinic. Sondaggio di Ausilio con la società viola

Sul centravanti croato è forte il Milan ma adesso anche l'altra squadra di Milano si fa sotto. Sarà derby di mercato?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 09:10
Gazzetta, l'Inter ha chiesto alla Fiorentina anche Nikola Kalinic. Sondaggio di Ausilio con la società viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L’Inter è preoccupata per le condizioni di Mauro Icardi e del muscolo della sua coscia sinistra. Il capitano nerazzurro aveva accusato qualche problema già sul finire della scorsa stagione e nonostante varie terapie, non è ancora guarito. L’attaccante rischia di saltare tutte le amichevoli precampionato e potrebbe faticare anche ad iniziare la stagione ufficiale. Ecco perchè la dirigenza sta cercando un altro attaccante e ha effettuato un sondaggio con il direttore sportivo Ausilio per Kalinic, da tempo nel mirino del Milan. Evidentemente Spalletti, dopo Borja e Vecino, continua a guardare a Firenze. Così scrive La Gazzetta dello Sport.

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