Dai radar nerazzurri non è mai uscito Federico Chiesa: non è un mistero che Conte lo vedrebbe bene impiegato a tutta fascia. C’è la Juve di mezzo, c’è una valutazione che – anche in tempi difficili come l’attuale – non scenderà mai sotto quota 50 milioni.

L’Inter segue con attenzione quel che accade a Firenze anche per Castrovilli, non è un mistero che il centrocampista piaccia molto ad Appiano.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.