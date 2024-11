Gazzetta: “L’incontro con Palladino ed i rimproveri di Firenze, Sottil è rinato. Gli manca il gol”

Dopo un avvio di stagione complicato, adesso Sottil sembra essersi preso la maglia da titolare sulla corsia sinistra d’attacco della Fiorentina. Dietro a Kean, accanto a Colpani e Beltran, c’è il numero 7 viola che ancora, tra campionato e Confernce League, non ha trovato la prima gioia stagionale. Un gol che Sottil sta cercando e che, nella trasferta di San Gallo, solo il portiere ghanese Ati Zigi è riuscito a negargli.

La stagione dell’esterno torinese è cambiata grazie ad un faccia a faccia nell’ufficio di Raffaele Palladino all’interno del Viola Park. Il tecnico campano gli ha ribadito la fiducia nelle sue qualità e Sottil ha capito di dover dare una svolta, soprattutto a livello caratteriale, alla sua carriera. Adesso l’ala piemontese sta bene e in campo si vede, oltre alla velocità, sua arma migliore, sembra essere più misurato nelle scelte. Quello che è mancato fino ad adesso è stato il gol, anche se i numeri parlano di un Sottil che ha centrato lo specchio della porta tre volte su sette tentativi di conclusione. In nove partite giocate in Serie A, per un totale di 346 minuti, il figlio d’arte ha raccolto 14 falli, ha effettuato 23 cross e superato il suo diretto avversario in dribbling per sei volte. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.