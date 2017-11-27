Labaro Viola

Gazzetta: Lazio furiosa, ma su Pezzella è rigore netto

La Gazzetta dello Sport, come di consueto avviene nell'edizione del lunedì mattina, dedica un ampio spazio alla moviola. E, fra i vari episodi, figura anche il calcio di rigore concesso dall'arbitro M...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2017 12:54
Gazzetta: Lazio furiosa, ma su Pezzella è rigore netto -
News
Lazio
Gazzetta
Pezzella
Condividi

La Gazzetta dello Sport, come di consueto avviene nell'edizione del lunedì mattina, dedica un ampio spazio alla moviola. E, fra i vari episodi, figura anche il calcio di rigore concesso dall'arbitro Massa - con l'ausilio del Var - nel finale di partita di Lazio-Fiorentina. Rivedendo le immagini, spiega il quotidiano, si nota chiaramente come Caicedo colpisca in malo modo Pezzella, impedendogli di controllare il pallone vagante. Le polemiche dei biancocelesti ed in primis di Gli Tare, sceso appositamente in campo per protestare vistosamente all'indirizzo del direttore di gara, vengono spente sul nascere di fronte a quello che viene definito come "un rigore netto".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok