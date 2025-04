Gazzetta lancia l’allarme: “Processo Gudmundsson? La sentenza potrebbe slittare a dopo l’estate”

L’ultimo step per Albert Gudmundsson riguarda il processo che lo vede coinvolto in Islanda. È già stato assolto due volte, ma il procedimento è stato riaperto, dopo che è stato presentato ricorso. La data della sentenza definitiva sarà importantissima però ancora non è certa e potrebbe slittare perfino a dopo l’estate. Lo aveva spiegato bene il d.s.

Daniele Pradè mesi fa: «Tutto è in base a quando esce la sentenza: se esce prima del 15 giugno sappiamo già come operare, sennò comunque col Genoa abbiamo un ottimo rapporto e proveremo a ricreare questa operazione. Abbiamo studiato tutto». Lo scrive La Gazzetta dello Sport.