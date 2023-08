Gazzetta: “La vera Fiorentina qual è? Giovedì la risposta con il ritorno del playoff di Conference”

La Gazzetta dello Sport analizza Fiorentina-Lecce. In due capitoli, pardon in due round la Fiorentina scrive il sommario del suo inizio di stagione. Peccato per lei che anche il Lecce si ripeta. Viola double face, pugliesi da rimonta. La banda Italiano gioca un gran primo tempo, come a Marassi contro il Genoa, e un secondo orribile come l’intera partita di Vienna. Il Lecce soffre di brutto l’avvio della sfida, va sotto di due gol, ma poi trova la chiave, e il fiato, per riprendersi. Non compie il sorpasso come con la Lazio, ma porta a casa un punto prezioso. Il Lecce è questo: tosto, non si scoraggia e resta in partita. La vera Fiorentina invece qual è? Quella del primo tempo che domina o quella che cala di concentrazione e ha una condizione fisica precaria? Si attendono risposte giovedì sera, per il delicato ritorno dei playoff col Rapid. Pareggiare col Lecce in casa non è bello, ma uscire dall’Europa sarebbe un disastro.

