Gazzetta: la regola del sette. Caceres, Milenkovic e Castrovilli sopra tutti

La Gazzetta dello sport non ha dubbi: i migliori in campo nella gara di ieri sono stati Caceres, Milenkovic e Castrovilli. Per ciascuno di loro una prestazione sopra la media della squadra ed un convi...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2019 10:15

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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