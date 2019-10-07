Gazzetta: la regola del sette. Caceres, Milenkovic e Castrovilli sopra tutti
La Gazzetta dello sport non ha dubbi: i migliori in campo nella gara di ieri sono stati Caceres, Milenkovic e Castrovilli. Per ciascuno di loro una prestazione sopra la media della squadra ed un convi...
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 10:15
La Gazzetta dello sport non ha dubbi: i migliori in campo nella gara di ieri sono stati Caceres, Milenkovic e Castrovilli. Per ciascuno di loro una prestazione sopra la media della squadra ed un convinto 7 in pagella da parte della rosea.