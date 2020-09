Gazzetta, la Juventus non chiude per Chiesa, si inserirà il Milan? I rossoneri lo vogliono in prestito

Sullo sfondo c’è la pista più intrigante per il Milan, quella che porta a Federico Chiesa, un obiettivo che i rossoneri seguono da tempo con fare molto discreto. A Firenze sono giorni agitati. I sondaggi della Juve sono giudicati inconcludenti dalla Viola e il giocatore non è sereno. Il Milan potrebbe anche approfittarne proprio sul filo di lana. Ma a condizione da occasione, come per Tonali. Cioè con un prestito che comporti un esborso relativo nell’immediato. Altrimenti il Milan non si scompone e sposta gli investimenti al momento opportuno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

