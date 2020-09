Gazzetta, Milan su Milenkovic, il serbo non rinnova con la Fiorentina ma i viola chiedono 40 milioni

Tutte le attenzioni in casa Milan si spostano così sui lavori per la difesa. Da settimane il «comitato» dirigenziale milanista lavora per individuare un rinforzo ad hoc per la difesa, una cernita che ha portato a valutare un bel po’ di profili di sicuro interesse. Il primo pensiero è andato a Nikola Milenkovic, deciso a non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, ma la Fiorentina non è mai scesa sotto quota 40 milioni e ciò ha fatalmente indotto i vertici rossoneri a cambiare strada. Magari con l’intenzione di riprovarci più avanti Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO, IL WEST HAM PER MILENKOVIC HA OFFERTO 25 MILIONI. LA FIORENTINA ASPETTA LA MIGLIOR PROPOSTA