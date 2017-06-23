Gazzetta: la Juve si fa avanti per Bernardeschi, offerti 30 mln ma per i viola non bastano

Dopo l'offerta da 35 milioni di euro più bonus dell'Inter ora si fa sotto anche la Juventus

Dopo la prima offerta arrivata alla Fiorentina nelle scorse ore da parte dell'Inter per Federico Bernardeschi da 35 milioni più bonus, anche la Juventus si è fatta avanti, forte della volontà del giocatore, ma con una proposta da 30 milioni. La Fiorentina ne vuole almeno 40 ed è pronta ad attendere fino al termine dell'Europeo U21. Per i bianconeri, l'azzurrino, è sia la possibile alternativa a Douglas Costa che l'eventuale sostituto nel caso in cui Juan Cuadrado dovesse lasciare il club nelle prossime settimane.

Fonte: La Gazzetta dello Sport