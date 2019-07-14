Gazzetta, la Fiorentina vuole Tonali a tutti i costi, offerti anche Vitor Hugo e Saponara. Cellino...

La Fiorentina ha provato a inserire nell’operazione Vitor Hugo e Riccardo Saponara, un difensore e un centrocampista. Massimo Cellino non ci sente, Tonali per ora non si muove, tantomeno per contropar...

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2019 17:13

Condividi