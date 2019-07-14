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Gazzetta, la Fiorentina vuole Tonali a tutti i costi, offerti anche Vitor Hugo e Saponara. Cellino...

La Fiorentina ha provato a inserire nell’operazione Vitor Hugo e Riccardo Saponara, un difensore e un centrocampista. Massimo Cellino non ci sente, Tonali per ora non si muove, tantomeno per contropar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 17:13
Gazzetta, la Fiorentina vuole Tonali a tutti i costi, offerti anche Vitor Hugo e Saponara. Cellino... -
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La Fiorentina ha provato a inserire nell’operazione Vitor Hugo e Riccardo Saponara, un difensore e un centrocampista. Massimo Cellino non ci sente, Tonali per ora non si muove, tantomeno per contropartite tecniche. Svincolato è il discorso relativo a Federico Ceccherini, centrale di 27 anni ex Livorno e Crotone che può lasciare il viola per il biancazzurro. Un anno fa alla Fiorentina costò 3 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport

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