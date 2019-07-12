Gazzetta, la Fiorentina vuole Balotelli, deciderà lui se tagliarsi l'ingaggio per accettare Firenze
Joe Barone vivrà in città con la sua famiglia. Per capire ancora meglio Firenze e i fiorentini. Joe Barone sta lavorando per mettere basi solide, facendo crescere il fatturato e, se possibile, italian...
Joe Barone vivrà in città con la sua famiglia. Per capire ancora meglio Firenze e i fiorentini. Joe Barone sta lavorando per mettere basi solide, facendo crescere il fatturato e, se possibile, italianizzando la squadra. In questo senso De Rossi, Lirola e Balotelli potrebbero essere un ottimo punto di partenza. A proposito, di Supermario. La Fiorentina gli offre un palcoscenico ideale per cercare di convincere il cittì Mancini a portarlo agli Europei. Ma Balo deve tagliarsi l’ingaggio. Del resto, certe sfide hanno un prezzo.
La Gazzetta dello Sport