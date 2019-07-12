Gazzetta, la Fiorentina vuole Balotelli, deciderà lui se tagliarsi l'ingaggio per accettare Firenze

Joe Barone vivrà in città con la sua famiglia. Per capire ancora meglio Firenze e i fiorentini. Joe Barone sta lavorando per mettere basi solide, facendo crescere il fatturato e, se possibile, italian...

A cura di Redazione Labaroviola 12 luglio 2019 11:05

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