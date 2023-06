Gazzetta, la Fiorentina vince consumando poche energie: vittoria per sperare ancora nell’ottavo posto 

Ringraziando un tenerissimo Sassuolo, al limite dell’irritante per i tifosi emiliani, la Fiorentina raggiunge i suoi obiettivi con un consumo energetico che nemmeno nelle sedute defaticanti. E questo era già il primo obiettivo. Il secondo è la vittoria, che consente alla Viola di sperare ancora nell’ottavo posto che potrebbe voler dire Europa, in attesa di vedere cosa decide l’Uefa per la Juve. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

