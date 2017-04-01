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Gazzetta: la Fiorentina rifletterà sul futuro di Borja Valero. Per lui ingaggio pesante...

In discussione il futuro di Borja Valero al termine della stagione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2017 12:33
Gazzetta: la Fiorentina rifletterà sul futuro di Borja Valero. Per lui ingaggio pesante... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nel mercato di Gennaio oltre a Nikola Kalinic anche Borja Valero è stato tentato dalle sirene cinesi, precisamente dall'Hebei pronto a ricoprire d'oro lo spagnolo, ricevendo però sempre dei "no grazie".
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, la Fiorentina al termine della stagione dovrà riflettere bene sul suo futuro visto che, il giocatore, avanza con l'età ed ha un ingaggio pesante (circa 2 milioni a stagione) con il contratto in scadenza a Giugno 2019.

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