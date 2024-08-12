Gazzetta: "La Fiorentina per Gudmundsson vuole chiudere con il Genoa entro 48 ore"
Il Genoa sta per chiudere l'acquisto del suo sostituto
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2024 09:07
La Fiorentina nelle prossime 48 ore può chiudere per il fantasista del Genoa Albert Gudmundsson. La società gigliata ha di fatto un accordo di massima con il club ligure: la cifra totale dell’operazione è di 25 milioni (prestito oneroso fissato a 7/8 milioni e il resto per il riscatto del cartellino). Il Genoa è vicino a chiudere l’acquisto di Amine Harit, jolly offensivo del Marsiglia, individuato come sostituto ideale di Albert Gudmundsson, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.