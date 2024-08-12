Gazzetta: "La Fiorentina per Gudmundsson vuole chiudere con il Genoa entro 48 ore"

Il Genoa sta per chiudere l'acquisto del suo sostituto

La Fiorentina nelle prossime 48 ore può chiudere per il fantasista del Genoa Albert Gudmundsson. La società gigliata ha di fatto un accordo di massima con il club ligure: la cifra totale dell’operazione è di 25 milioni (prestito oneroso fissato a 7/8 milioni e il resto per il riscatto del cartellino). Il Genoa è vicino a chiudere l’acquisto di Amine Harit, jolly offensivo del Marsiglia, individuato come sostituto ideale di Albert Gudmundsson, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.