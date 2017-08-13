Gazzetta, la Fiorentina non si muove per Kalinic, o arrivano 30 milioni o resta a Firenze. Corvino gradisce solo Paletta e Antonelli

Badelj nella trattativa? Milan e Fiorentina smentiscono categoricamente. Le due società non hanno mai parlato per il mediano

Nikola Kalinic sempre più vicino al Milan. Il trasferimento si ultimerà molto probabilmente entro la fine della settimana che sta per cominciare. Il tavolo di trattativa col Milan è ripartito nelle ultime ore lontano dalla luce dei riflettori, memorizzando le intenzioni di Corvino che sin da luglio aveva fatto il prezzo del suo asso: 30 milioni di euro cash, prendere o lasciare. Ora, invece, nelle pieghe di una discussione serrata, non si può escludere l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare.

Ipotesi di gradimento note: il centrale Paletta e il mancino Antonelli. Discorso a parte per Badelj, che la Fiorentina smentisce sia mai entrato nelle discussioni con Fassone e Mirabelli e che dal club rossonero smentiscono per evidenti motivi di abbondanza in mediana, nonostante lo stop di Biglia. La sensazione rimane comunque che a Ferragosto, o giù di lì, Nikola Kalinic sarà un nuovo giocatore del Milan.

La Gazzetta dello Sport