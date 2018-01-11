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Gazzetta: la Fiorentina lavora al rinnovo di Astori, pronto l'accordo fino al 2022

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione sul rinnovo contrattuale di Davide Astori. Il contratto che lega il capitano alla Fiorentina scadrà nel 2019 ma, stando alle indi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 12:56
Gazzetta: la Fiorentina lavora al rinnovo di Astori, pronto l'accordo fino al 2022 -
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La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione sul rinnovo contrattuale di Davide Astori. Il contratto che lega il capitano alla Fiorentina scadrà nel 2019 ma, stando alle indiscrezioni, la società gigliata starebbe già lavorando al rinnovo. L'obiettivo è quello di blindare il difensore della Nazionale fino al 30 giugno 2022.

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