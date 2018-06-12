Gazzetta, la Fiorentina fissa il prezzo per la cessione di Federico Chiesa

La Gazzetta dello Sport torna sulla vicenda Chiesa e sul suo possibile mercato. A fare la differenza sarà la volontà della proprietà. Diego e Andrea Della Valle sono tornati dopo un lungo viaggio lavo...

La Gazzetta dello Sport torna sulla vicenda Chiesa e sul suo possibile mercato. A fare la differenza sarà la volontà della proprietà. Diego e Andrea Della Valle sono tornati dopo un lungo viaggio lavorativo in Oriente. Il loro pensiero al riguardo non ha subito deviazioni: tenere duro alle tentazioni e rispondere no grazie. Senza nemmeno trattare. Ogni piano però ha un imprevisto. Solo un’offerta in contanti da 70 milioni in su (più bonus per innalzare la cifra) potrebbe far vacillare i viola. Portando a una riflessione. Le contropartite tecniche, spesso supervalutate, non sembrano interessare. Itanto Chiesa aspetta senza intenzione di rompere i rapporto con la società, verso la quale ha grande rispetto e gratitudine.