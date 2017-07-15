Gazzetta, la Fiorentina ha concesso a Kalinic quattro giorni per riflettere, lui vuole il Milan

Anche la Gazzetta dello Sport questa mattina torna sul caso Kalinic, ora è in Croazia e deve riflettere sul suo futuro

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Nikola Kalinic è al centro di un vero e proprio mistero. Il croato, infatti, ha lasciato il ritiro della Fiorentina ormai da qualche giorno, apparentemente per motivi familiari e per una rapina avvenuta nella sua abitazione. Detto questo, la società viola ha concesso all’attaccante giusto quattro o cinque giorni di allontanamento, poi dovrà fare ritorno in Val di Fassa. Lui, intanto, vuole solo il Milan e non ha alcuna intenzione di accettare altre offerte. Il club rossonero però è lontano dalla richiesta: il Milan non arriva a 20 milioni, la Fiorentina ne vuole almeno 27. Se non arriveranno i soldi giusti la Fiorentina non lo lascerà partire.