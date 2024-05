Gazzetta: “Kouame si discute il rinnovo fino al 2027. Nico con l’offerta giusta può lasciare la Fiorentina”

Belotti è in prestito secco e tornerà alla Roma. Kouame potrebbe invece rimanere in viola. Con l’attaccante ivoriano la società gigliata sta discutendo di un rinnovo fino al 2027. Per ultimo il capitolo Nico Gonzalez. L’argentino piace in Premier e quest’anno, davanti ad un’offerta giusta la Fiorentina potrebbe lasciarlo partire. In questo caso poi la dirigenza toscana dovrà trovare un sostituto all’altezza del suo attuale numero 10. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

