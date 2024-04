Gazzetta, Kouamè potrebbe rinnovare con la Fiorentina ritrattando la cifra dello stipendio 

Toccherà ancora a Christian Kouamè. Da quando è torna a disposizione Italiano raramente ha fatto a meno di lui. Adesso, senza Belotti, Nzola e Beltran, rimane l’unico attaccante in casa Fiorentina. Per questo motivo a Salerno guiderà l’attacco viola alla ricerca di tre punti.

Kouamè è in scadenza di contratto con un’opzione di prolungamento fino al 2025. In quel caso, il giocatore andrebbe a guadagnare una cifra molto elevata. Per questo motivo la Fiorentina potrebbe rinnovare ritrattando la cifra dello stipendio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

