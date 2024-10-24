Gazzetta: “Kean viaggia con la squadra in Svizzera, lavoro di team building per Palladino”

Kean proverà ad esserci domenica con la Roma

Anche Moise Kean è stato convocato, nonostante un problema alla caviglia, più per motivi di team building che per un effettivo utilizzo. La sua presenza sarà importante per la partita di domenica contro la Roma. Il centravanti della Fiorentina si è infortunato nella sfida di Lecce al ‘Via del Mare’, ma Palladino spera di recuperarlo presto visto anche l’assenza di Gudmundsson. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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